Alex Marquez noteert eerste pole in MotoGP

Marquez start vooraan in de sprintrace later op zaterdag en ook in de Grand Prix een dag later, ongeacht de uitslag van de sprintrace.

Broer

De Spanjaard is de jongere broer van de 30-jarige Marc Marquez, die acht keer wereldkampioen werd waarvan zes keer in de MotoGP. Alex Marquez werd net als zijn broer wereldkampioen in de Moto3 en Moto2, maar wist nog geen race te winnen in de MotoGP.

De oudste van de broers Marquez ontbreekt in Argentinië. De Honda-coureur heeft een operatie aan zijn rechterhand moeten ondergaan, om een breuk in zijn duim te herstellen. Die blessure liep Marquez vorige week zondag op tijdens de openingsrace van het seizoen in Portugal.

Bagnaia won in Portugal zowel de eerste sprintrace als de Grand Prix. De wereldkampioen uit Italië is daarmee de leider in het WK-klassement, voor de Spanjaard Maverick Viñales en zijn landgenoot Bezzecchi.