Blessures blijven Nadal achtervolgen in Melbourne

In 2010 gaf Nadal voor het eerst op in Melbourne, een jaar nadat hij er voor de eerste keer de titel had veroverd. In de kwartfinale tegen de Schot Andy Murray moest hij de strijd bij een 6-3 7-6 (2) 3-0-achterstand staken met een knieblessure, die hem vervolgens een maand aan de kant hield. Een jaar later werd hij gehinderd door een hamstringblessure en verloor hij van zijn landgenoot David Ferrer (6-4 6-2 6-3).

Negen jaar geleden stribbelde het lichaam van Nadal tegen in de finale. Een rugblessure voorkwam zijn tweede titel in Australië. Stan Wawrinka uit Zwitserland bleek in vier sets te sterk voor de gehavende Nadal.

Tijdens de editie van 2018 moest Nadal opnieuw opgeven, ditmaal tegen de Kroaat Marin Cilic. Een heupblessure speelde de voormalig nummer 1 van de wereld parten, waardoor hij in de vijfde set niet verder besloot te spelen. Die blessure hield hem toen twee maanden aan de kant.

Nadal raakte woensdag in de tweede ronde van de Australian Open in de tweede set geblesseerd toen hij moest reiken naar een bal. De 22-voudig grandslamkampioen speelde het duel wel uit en verloor met 6-4 6-4 7-5.

Vorig jaar trok Nadal (36) zich op Wimbledon terug met een buikblessure.