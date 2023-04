Boogerd: ’Hoop dat ik de ogen uit mijn kop moet schamen’

,,Parijs-Roubaix is in veel opzichten een loterij. In een poep en een scheet kan je van een kansrijke positie teruggeworpen zijn naar een kansloze missie. Hoewel Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen verschillende malen moest passen, is hij voor mij in ’Roubaix’ wel de favoriet. Deze koers ligt hem veel beter. Dat zagen we vorig jaar toen hij een week eerder ziek was, maar wel als tweede over de streep kwam op de wielerbaan.

Ik geef Mathieu van der Poel geen vijf wielen, omdat ik ergens het idee heb dat deze koers voor hem een soort ’zwart beest’ is. Hij werd in 2021 derde, maar vorig jaar kwam hij na zijn zege in ’Vlaanderen’ in Roubaix pas als negende binnen. Hopelijk heb ik het verschrikkelijk fout en moet ik maandag de ogen uit mijn kop schamen, omdat Van der Poel toch de man is die het heeft geflikt. Filippo Ganna gaat zich zeker in de strijd om de podiumplaatsen mengen. Vorig jaar reed de Italiaan ijzersterk, maar door een lekke band werd hij uitgeschakeld voor de zege. Dit keer heeft hij zijn hele voorbereiding afgesteld om dit weekend goed te zijn.

Ik weet niet wat we van titelverdediger Dylan van Baarle kunnen verwachten. Die was in de E3 Classic gevallen, maar miste uiteindelijk de Ronde van Vlaanderen door maag- en darmklachten. Als hij voldoende hersteld is, weten we waartoe Van Baarle in staat is.”

De wielen

Vijf wielen: Wout van Aert

Vier wielen: Mathieu van der Poel, Filippo Ganna

Drie wielen: Stefan Küng, Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Matej Mohoric

Twee wielen: Dylan van Baarle, Florian Vermeersch, Anthony Turgis, Nils Politt

Een wiel: Mikkel Bjerg, Edvald Boassan Hagen, Sep Vanmarcke, Christophe Laporte, Matteo Trentin