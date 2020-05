Naomi Osaka, het tennisgezicht van 34 miljoen euro

Naomi Osaka. Ⓒ BSR Agency

Ze is 22 lentes jong en won nog niet meer dan twee grandslamtitels. Toch is Naomi Osaka volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes de best betaalde sportvrouw ter wereld. Dat komt niet alleen omdat ze heel goed kan tennissen. Osaka is half Japans en half Amerikaans, maar heeft ook nog eens voor de helft Aziatische en voor de helft Afrikaanse roots. Dat maakt haar tot een perfecte mix voor een marketingmanager en een ideale blikvanger voor de Olympische Spelen in Tokio.