Mathieu van der Poel zal opa Poulidor willen eren met geel

Raymond Poulidor met zijn kleinzoon Mathieu van der Poel. Ⓒ AFP

Raymond Poulidor, een wielerlegende in Frankrijk, in Nederland vooral bekend als de grootvader van Mathieu van der Poel. Op 83-jarige leeftijd is hij omstreeks twee uur in de nacht van dinsdag op woensdag overleden in het ziekenhuis van Saint-Léonard-de-Noblat, waar hij sinds 8 oktober verbleef als gevolg van oververmoeidheid. Ruim een maand later was zijn lichaam op.