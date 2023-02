Eerste Engelse prijs lonkt voor Ten Hag: ManUtd bereikt League Cup-finale

Ten Hag maakt zo met zijn manschappen kans op de eerste prijs voor de club in zes jaar tijd. In de finale treffen de Red Devils Newcastle United van de Nederlandse verdediger Sven Botman. De nummer 3 van de Premier League was in de andere halve finale twee keer te sterk voor Southampton (0-1, 2-1). Die finale wordt op 26 februari op Wembley gespeeld.

De ploeg van de Nederlandse oefenmeester wist dat de klus eigenlijk al zo goed als geklaard was, nog voor de return. Toch stuurde Ten Hag het - in zijn ogen - sterkste elftal de wei in. Dus ook met Wout Weghorst in de basis. Tyrell Malacia begon op de bank.

Weghorst

De Mancunians hielden er flink druk op, maar tot scoren kwamen ze niet in de eerste 45 minuten, ondanks dat Weghorst nog de paal raakte. Na 63 minuten werd Weghorst eruit gehaald voor de van een blessure teruggekeerde Anthony Martial.

Na de komst van invallers Jadon Sancho, Marcus Rashford en Martial na ruim een uur was het snel gedaan met de tegenstand van Forest. Na een geblokt schot van Rashford schoot Martial de 1-0 binnen. Op aangeven van Rashford maakte Fred even later de 2-0.

United won de League Cup in het verleden vijf keer, voor het laatst in 2017. Newcastle verloor zijn enige finale in 1976. De eindstrijd van de League Cup is op zondag 26 februari op Wembley.