Wie van de vier? Gratis prikkie in Midden-Oosten

De start van de GP van Bahrein van vorig jaar. Ⓒ EPA

SAKHIR - De zogenaamde vaccinatie-aanbieding in Bahrein voor alle betrokkenen rond de Formule 1 maakt de nodige tongen los. Maar in het oliestaatje kan ook de ‘gewone man’ zich op aanvraag laten inenten. Via een heus keuzemenu nog wel.