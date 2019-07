Video: Froome ’kruipt’ weer op fiets

Nu - krap iets meer dan een maand later - werkt Froome stapje voor stapje aan zijn herstel. Hij deelde op sociale media een video waarop de viervoudig winnaar van de Tour de France te zien is op een fiets. Wel eentje op rollen én met maar één been in de pedalen, maar hij lijkt wel op de weg terug.

„Hard aan het werk”, schrijft hij bij de video. Omdat Froome er niet bij kon zijn, startte Geraint Thomas als kopman bij Team Ineos in de Tour de France. De titelverdediger staat momenteel tweede in het klassement, op 1,35 minuut van leider Julian Alaphilippe.