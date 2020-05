Video: Spelers Dortmund klappen voor afwezige fans

Het enige probleem: er waren door de coronacrisis helemaal geen fans aanwezig in het gigantische Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Het maakte de spelers niet uit. Die Gelbe Wand en de rest van het stadion werden toch gewoon bedankt voor de steun. Deze keer op afstand.

Na twee maanden zonder topvoetbal in Europa werd zaterdag als eerste grote competitie de Bundesliga hervat. De kans bestaat dat in de komende maanden ook andere competities nieuw leven wordt ingeblazen. Het Eredivisie-seizoen is een paar weken geleden al definitief beëindigd.

Bekijk ook: Dortmund veegt Schalke van het veld

Bekijk ook: Alles is nu anders in de Bundesliga

Bekijk hier(onder) de beelden: