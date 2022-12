Eigen goals helpen Liverpool, Benzema blinkt uit, eerste nederlaag Schmidt bij Benfica

Onder het toeziend oog van aankoop Cody Gakpo, die pas in het nieuwe jaar zijn debuut zal maken, ging het meteen weer mis achterin bij Liverpool. Patson Daka gaf in de 4e minuut de bal mee aan Kiernan Dewsbury-Hall, die vervolgens fraai afrondde. Het was alweer de zevende tegentreffer in de eerste vijf minuten van een competitieduel van 2022.

De achterhoede van Leicester had zijn eigen problemen. Zo maakte de Belgische verdediger Wout Faes vlak voor rust twee eigen doelpunten om Liverpool aan een 2-1-voorsprong te helpen. Faes is de vierde speler in de historie van de Premier league met twee eigen doelpunten in één wedstrijd.

Liverpool, met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in de basis, kreeg in de tweede helft nog een aantal kansen op een derde doelpunt en Leicester was via Dewsbury-Hall dicht bij de gelijkmaker. Gescoord werd er echter niet meer.

Ondanks de zege blijft Liverpool op de 6e plaats van de ranglijst staan met 28 punten uit zestien wedstrijden. De ploeg speelt zijn volgende competitiewedstrijd op 2 januari tegen Brentford.

Benzema helpt Real aan late zege

Real Madrid heeft in ieder geval voor een dag de koppositie in Spanje overgenomen van FC Barcelona. De ploeg van Carlo Ancelotti boekte dankzij Karim Benzema een 2-0-overwinning op bezoek bij Real Valladolid.

Benzema opende in de 83e minuut de score vanaf de strafschopstip. De Franse spits zette vijf minuten later op aangeven van landgenoot Eduardo Camavinga de 2-0-eindstand op het bord.

Sergio León van Valladolid zat toen al in de catacomben met een rode kaart, nadat hij zich verbaal had laten gaan.

Real komt met de zege op 38 punten uit vijftien wedstrijden. Barcelona, dat zaterdag nog thuis tegen Espanyol speelt, heeft 1 punt minder.

Sevilla speelt gelijk

Sevilla heeft de Spaanse competitie hervat met een gelijkspel. In de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo werd het 1-1. Beide clubs presteerden in de eerste seizoenshelft matig: Celta staat zestiende, Sevilla zelfs nog twee plekken lager.

Sevilla kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Gabriel Veiga, die de diepte in werd gestuurd en het afmaakte met een stiftje. 10 minuten na rust zorgde Kike Salas voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een corner.

Bij Sevilla stond Yassine Bounou onder de lat. De keeper van het Marokkaanse elftal keerde vlak voor de hervatting van de competitie terug in Spanje.

Voor Sevilla was het al het zesde gelijkspel in vijftien duels. De club heeft pas 12 punten.

Sevilla is in februari de tegenstander van PSV in de tussenronde van de Europa League. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de achtste finales.

Geen goed einde van 2022 voor Schmidt en Benfica

Het Benfica van Roger Schmidt heeft zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. De koploper van Portugal verloor met 3-0 bij nummer 3 SC Braga.

Abel Ruiz opende al na twee minuten de score voor de thuisploeg, waarna Ricardo Horta met twee doelpunten de score opvoerde.

Ondanks de eerste nederlaag heeft de ploeg van Schmidt, die afgelopen zomer overkwam van PSV, nog altijd een voorsprong van 5 punten op naaste belager FC Porto. Braga staat 1 punt achter Porto.