Van de Beek is wel klaar met ’transfergedoe’

„Real Madrid is een fantastische club, maar dat is Ajax ook”, zei Van de Beek na het gewonnen Champions League-duel (3-2) met PAOK Saloniki tegen Ziggo Sport. „Dus ik heb sowieso niets te klagen. Maar dat gedoe over een transfer wel of niet, daar ben ik nu wel klaar mee”, lachte de middenvelder.

Overmars

Zo is er dus nog altijd een kans dat de nummer 6 van de Amsterdammers de deur achter zich dicht trekt, maar ook dat hij na 1 september ’gewoon’ nog onderdeel is van de selectie van Erik ten Hag. Voor de wedstrijd gaf directeur voetbalzaken Marc Overmars al aan dat hij er vanuit gaat dat Van de Beek voor Ajax behouden blijft.

„Het was een hele pittige avond. Ik ben blij dat we hem eruit hebben getrokken, maar vraag niet hoe”, zei Van de Beek. „Zij waren sterk in de as en daar hadden wij het moeilijk mee, bovendien stonden we bij een aantal counters van hen niet goed. Het lag een aantal keer helemaal open. Maar die afstemming heeft tijd nodig, en dat gaat zeker goed komen. Het belangrijkste is nu dat we in de volgende ronde zitten.”

Tadic

En dat laatste was mede te danken aan zijn aanvoerder, Dusan Tadic. De Serviër mocht tegen PAOK liefst drie keer aanleggen vanaf de strafschopstip. Zijn eerste inzet zag Tadic nog gestopt door Alexandros Paschalakis, maar de tweede (kort voor rust, 1-1) en derde (in de slotfase, 3-1) gingen tegen de touwen.

„De spanning bij een penalty vind ik lekker, maar niet als je mist”, kon Tadic na afloop opgelucht lachen. „Als je dan een tweede keer mag aanleggen, moet je sterk zijn in je hoofd. Om opnieuw achter de bal te gaan staan, was geen lastige beslissing. Het was een belangrijk moment en ik ben een van de oudere spelers. Dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen.”

