Of De Jong het terecht vond dat een jury van de UEFA hem als ’man van de wedstrijd„had gekozen? „Ach, dat weet ik niet hoor”, antwoordde hij. „Als ik zie hoe Matthijs de Ligt zich herstelt van die fout van hem bij dat eerste doelpunt. Hij raakte niet in de war en kopte die gelijkmaker echt snoeihard in. Dat begint zijn handelsmerk te worden. Lekker hoor. We zijn een hecht team geworden. Je kent de ene speler beter dan de andere. Maar iedereen gaat eigenlijk wel goed met elkaar om.”

Frankrijk en Duitsland, de laatste twee wereldkampioenen, moesten er in de groepsfase al aan geloven. Het opgeleefde Oranje heeft nu ook voorkomen dat Engeland de eerste winnaar van de Nations League wordt. „Al je het zo bekijkt, dan is het wel terecht dat we in de finale staan”, zei De Jong. „Dit is geen WK of EK, maar wel een leuk toernooi en een kans op een prijs. Zo vaak heeft het Nederlands elftal nu ook weer niet iets gewonnen.”

Zondagavond in Estádio do Dragão van FC Porto is het Portugal van Cristiano Ronaldo de tegenstander in de finale van de nieuwe competitie van de UEFA. Oranje versloeg de Portugezen vorig jaar al eens tijdens een oefenwedstrijd (3-0). En Ronaldo zal nog niet vergeten zijn hoe hij onlangs met Juventus door Ajax werd uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League.

„Ik denk niet dat Ronaldo aan revanche denkt”, stelde De Jong. ¨Hij heeft al zo veel gewonnen en gescoord. Woensdag maakte hij er weer drie tegen Zwitserland. Hij is een van de beste spelers van de wereld en we mogen hem eigenlijk geen kans geven. Voor een finale tegen Portugal hoeven wij ons niet op te laden. Een troostfinale tegen Zwitserland was misschien een ander verhaal geworden. Ik ben wel blij dat we die wedstrijd niet hoeven te spelen.”