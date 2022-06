Premium Het beste van De Telegraaf

59e ontmoeting tussen tennistitanen opnieuw memorabele Dit waren de grootste monsterclashes tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

Novak Djokovic feliciteert Rafael Nadal. Ⓒ ANP/HH

Op het moment dat de meeste mensen in Parijs en omstreken al lang en breed hun bed hadden opgezocht, vochten Rafael Nadal en Novak Djokovic nog een verbeten strijd uit in de kwartfinales van Roland Garros. Na vier uur en twaalf minuten kwam de gravelkoning uit Spanje dinsdagnacht om 01.15 uur als winnaar uit de strijd: 6-2, 4-6, 6-2 en 7-6 (4). Het was zeker niet de eerste monsterwedstrijd tussen de twee iconen. We pikken er een aantal historische duels uit.