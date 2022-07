Janssen: ’Natuurlijk ben ik nu de schlemiel’

„Ik ben natuurlijk super teleurgesteld, het heeft wel even tijd nodig om dit een plekje te geven”, zei Janssen tegenover de NOS. „We hebben niet kunnen laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Bij het penaltymoment zag ik niet helemaal goed waar mijn spits was, en dat is niet goed. Ik wil de bal met een sliding weghalen, zij doet het slim en dan wordt het uiteindelijk een strafschop. Natuurlijk ben ik dan de schlemiel, maar verder was het wel een oké performance van mezelf. We hebben wel gevochten als Leeuwinnen, daar mogen we trots op zijn.”

Ook bij Van der Gragt moet de pijn van de uitschakeling nog even indalen. „We hebben met zijn allen keihard gevochten, en dan krijg je zo’n lullig moment tegen... Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. We hebben gestreden, zoals we elke wedstrijd moeten doen. Helaas waren we vaak snel de bal kwijt, waardoor we toch steeds weer naar achteren werden gedrukt”, had de verdediger gezien, die in de eerste helft twee keer een bal van de lijn haalde.

„We hebben veel tegenslagen gehad, met Sari (Van Veenendaal, red.) die geblesseerd wegvalt, twee meiden die Covid krijgen (Jackie Groenen en Vivianne Miedema, red.) die gelukkig uiteindelijk nog van waarde konden zijn. Maar als team zijn we echt goed bij elkaar gebleven, daarom stonden we ook in de kwartfinale. Frankrijk heeft natuurlijk een hele goede ploeg en we hebben het lang volgehouden, alleen sta je wel met lege handen.”

