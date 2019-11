Tiger Woods: ’Als captain kies ik voor Tiger Woods’

,,Als captain kies ik Tiger Woods als de laatste golfer in onze ploeg. En ik vind het interessant om in de derde persoon te praten”, grapte Woods over zijn eigen uitverkiezing. Ook gaf hij Tony Finau, Gary Woodland en Patrick Reed een wildcard.

De 43-jarige sportmiljardair moet in het Australische Melbourne van 12 tot en met 15 december het twaalfkoppige Team USA naar een nieuwe zege leiden. In de voorgaande twaalf edities wonnen de VS liefst tienmaal, het Internationale team zegevierde alleen in 1998 om in 2003 een gelijkspel af te dwingen.

In 1994 werd de Presidents Cup voor het eerst gespeeld, al zal het nooit de prestige van de Ryder Cup benaderen. Dat is om de twee jaar hét ultieme golfgevecht dat tussen de VS en Europa gaat en waarin het hard tegen hard is.

Woods won twee weken terug het ZOZO Championship in Japan, waarmee de vijftienvoudig majorwinnaar zijn 82e zege op de PGA-Tour afvinkte. Daarmee evenaarde Woods het record van zijn in 2002 overleden landgenoot Sam Snead, dat sinds 1965 als een huis stond.

Ernie Els is de captain van de ’Internationals’.

Team USA: Tiger Woods, Dustin Johnson, Justin Thomas, Brooks Koepka, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Gary Woodland, Tony Finau, Patrick Reed.

Internationale team: Hideki Matsuyama (Jap), Adam Scott (Aus), Louis Oosthuizen (ZAf), Marc Leishman (Aus), Abraham Ancer (Mex), Haotong Li (Chi), C.T. Pan (Tai), Cameron Smith (Aus), Jason Day (Aus), Joaquin Niemann (Chi), Adam Hadwin (Can), Sungjae Im (ZKo).