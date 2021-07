Conor McGregor na horrorblessure in partij met Dustin Poirier per brancard afgevoerd

Het gevecht tussen de twee grootmachten in de T-Mobile Arena in Las Vegas voldeed tot op dat moment nog aan alle verwachtingen. Na een sterke start van McGregor nam Piorier het initiatief langzaam over met een paar rake klappen. Al snel droop het bloed uit de mond van de Ier.

Maar niet elke klap van Piorier was raak. Aan het einde van de eerste ronde sloeg hij een keer mis. Het was desondanks de fatale klap voor McGregor, die bij zijn ontwijkmanoeuvre naar achteren viel en volledig door zijn linker onderbeen zakte met een breuk als gevolg.

Het was voor de Ier onmogelijk om nog door te vechten. Uiteindelijk werd hij per brancard de ring uitgedragen. Voor Poirier betekende het dat hij dit gevecht won via een technisch knock-out.

UFC-baas Dana White reageerde na afloop direct door te zeggen dat McGregor en Poirier nog een keer tegenover elkaar zullen staan. „Dit is flink balen. Het is niet hoe je gevechten tot een einde wil zien komen. Wanneer Conor hersteld is en weer kan vechten, kan je waarschijnlijk een rematch verwachten.”

McGregor zelf lijkt het daar zeer mee eens te zijn. „Dit is nog niet voorbij”, riep hij stellig. „Ik bokste ondanks het bloeden.”

Dat McGregor geblesseerd op de grond lag, betekende sowieso niet dat de twee stopten met elkaar verbaal onder vuur te nemen. Zelfs de partners werden er in de opmerkingen bij gehaald.

Uiteindelijk had Piorier het laatste woord. „Hij zei dat hij me ging vermoorden, dat ik hier zou vertrekken in een doodskist. Zo praat je niet over mensen. Ik hoop dat hij veilig thuis komt bij z'n prachtige familie.”