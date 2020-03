Ruud Gullit: ’Olympische Spelen kunnen nu niet doorgaan’

Het Griekse IOC-lid Spyros Capralos (l.) overhandigt de olympische vlam aan Naoko Imoto van het organisatiecomité van Tokio 2020. Ruud Gullit vindt dat er een streep moet door de Olympische Spelen. „Iedere beslissing moet in het teken staan van de volksgezondheid.” Ⓒ Foto’s EPA & Richard Mouw

AMSTERDAM - „Als Nederlandse bevolking zijn we in deze roerige tijd zodanig op elkaar aangewezen dat we zullen zien of we teamspelers zijn of een stelletje egoïsten.”