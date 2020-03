Hoop en vrees over tenniskalender door coronavirus

Kiki Bertens Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De internationale tennistour staat op zijn kop nu het grote toernooi van Indian Wells is geschrapt en er grote onzekerheid heerst over het eerstvolgende grote evenement in Miami. De topspelers, die zich nu veelal in Amerika bevinden, weten niet waar ze momenteel naar toe moeten reizen en wat er met de belangrijke ranglijsten gebeurt. Bovendien zijn er grote zorgen over het al dan niet doorgaan van de zogenoemde ’Europese swing.’