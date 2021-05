Memphis Depay bevestigt vertrek bij Lyon en neemt tijd voor keuze vervolgstap

Dit doet de 27-jarige Depay zonder er zeker van te zijn waar zijn toekomst ligt. Zijn naam wordt al enige tijd aan het Barcelona van Ronald Koeman gelinkt. „Het klopt dat Barcelona interesse heeft, maar er zijn ook andere clubs in de race. Ik heb op dit moment nog geen besluit genomen over mijn toekomst. Ik heb daar wat tijd voor nodig en dan kies ik mijn volgende club. Ik wil me eerst concentreren op het EK”, aldus de aanvaller van Oranje.

Depay werd in 2017 door Lyon overgenomen van Manchester United. Ondanks dat de Franse titel uitbleef, kan Depay terugkijken op een succesvolle periode. „Ik ben hier een man geworden en ik kijk terug op een geweldige tijd. Ik heb herinneringen gemaakt die ik de rest van mijn leven bij me zal dragen. Dit was mijn thuis.”

Volgens Spaanse media staat Depay op het punt te gaan tekenen bij FC Barcelona. „Ik ben nu transfervrij, dus de onderhandelingen zullen niet al te moeilijk zijn”, aldus Depay, die onlangs afscheid nam van zijn management SEG. „Mijn moeder zou het nog kunnen.”

Nummer 4 Lyon neemt het in de laatste speelronde van Ligue 1 op tegen OGC Nice. De achterstand op nummer 3 Monaco, dat op een plek staat die recht geeft op deelname aan de voorronden van de Champions League, bedraagt 1 punt.