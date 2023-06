VIDEO Doelman Ter Stegen stopt klimaatactivisten bij duel Duitsland

Ordebewakers voorkwamen, met enige hulp van de Duitse doelman, dat ze hun actie konden voortzetten. Een derde activist werd al bij de spelerstunnel tegengehouden.

Alle drie droegen een t-shirtje met als opschrift: ’Stop de fossiele waanzin’. De wedstrijd werd snel hervat.

Bekijk de beelden (tekst verder onder de tweet)

Duitsland verliest ook van Colombia

Het Duitse voetbalelftal verloor overigens van Colombia. De formatie van de onder zware druk staat trainer Hansi Flick ging met 2-0 kopje onder.

De zoveelste teleurstelling in korte tijd kwam hard aan bij de spelers. „Het is dramatisch”, zei middenvelder Leon Goretzka, speler van kampioen Bayern München. „Ik kan het eigenlijk niet verklaren waar het aan ligt. Niets lukt meer als we op het veld staan. We laten veel te weinig zien, er is geen vertrouwen. Het moet anders, ik hoop dat iemand weet hoe.”

Kort na rust kwam Colombia op voorsprong door een doelpunt van Luis Díaz. De spits van Liverpool scoorde met het hoofd, na een voorzet van Juan Cuadrado. In de slotfase benutte Cuadrado nog een strafschop.

Enkele dagen geleden verloren de Duitsers nog in Warschau van Polen (1-0). Aangezien het land in 2024 de organisator van het EK is hoeft het geen kwalificatiewedstrijden te spelen.