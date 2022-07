Premium Het beste van De Telegraaf

Haller gaat heel zwaar traject in

Door Kasper Hermans Kopieer naar clipboard

Sébastien Haller. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De periode van Sébastien Haller (28 jaar) bij Borussia Dortmund is met een flinke tegenslag begonnen. Bij de van Ajax overgekomen spits is een tumor bij zijn teelbal ontdekt. Een drama voor de spits, aan wie Ajax net een vermogen heeft verdiend. Haller is overgenomen door de Duitsers voor een bedrag dat kan oplopen tot 34,5 miljoen euro.