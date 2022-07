Premium Het beste van De Telegraaf

Haller kan hoop putten uit andere topsporters met tumor bij teelbal

Amsterdam - De periode van Sébastien Haller bij Borussia Dortmund is met een flinke tegenslag begonnen. Bij de van Ajax overgekomen spits is een tumor bij zijn teelbal ontdekt. De goalgetter is verre van de eerste topsporter die hier tijdens zijn loopbaan mee te maken krijgt.