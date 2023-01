Premium Het beste van De Telegraaf

REPORTAGE ’Dit is wat anders dan Rotterdam’ Oud-Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson nu hit in Engeland bij Blackburn Rovers

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Jon Dahl Tomasson is helemaal in zijn element als hoofdtrainer van het Engelse Blackburn Rovers. „We vinden het hier prachtig.” Ⓒ foto Getty Images

Na zijn successen als spits van Feyenoord is het gezin van Jon Dahl Tomasson nooit meer weggegaan uit Rotterdam. De zonen Luca en Liam zitten er op school, echtgenote Line voelt zich thuis in Kralingen, maar de Deen zelf is opnieuw uitgewaaierd. Na twee sensationele landstitels in Zweden met Malmö FF stuwt hij nu het Engelse Blackburn Rovers terug naar de top.