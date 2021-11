Ziekenboeg PSV steeds voller; ook Maxi Romero haakt af

EINDHOVEN

Phillipp Max, positief getest op corona, is nog niet terug bij de selectie. Hij zit nog steeds in quarantaine in afwachting van een negatieve test. „Op basis van de ervaringen van vorig jaar kunnen we zeggen dat zoiets tien dagen maar ook een maand kan duren”, weet Schmidt niet wanneer zijn linksback weer inzetbaar is. Die wordt waarschijnlijk vervangen door Mauro Junior. De Duitse trainer verwacht Jordan Teze, Cody Gakpo en Noni Madueke volgende week terug of anders zeker de week erop. Het herstel van Ryan Thomas en Eran Zahavi zal meer tijd in beslag nemen.

PSV heeft tegen Sturm Graz een zege nodig om de kans op een langer verblijf in de Europa League levend te houden. Dan valt de beslissing bij de return tegen Real Sociedad in San Sebastian op 9 december. Eindigt PSV als derde, dan speelt het een tussenronde om een vervolg van het Europese avontuur in de Conference League.