Hattrick aan hattricks: Benzema toont bijzondere klasse ook tegen Almeria

Benzema scoorde in de 5e, 17e en 42e minuut. Zijn hattrick mocht de 35-jarige spits uit Lyon vanaf de penaltystip completeren. Benzema staat dit seizoen op 17 goals in La Liga. Alleen Robert Lewandowski maakte er eentje meer voor koploper FC Barcelona. Het was al de derde hattrick van Benzema deze maand. De 35-jarige Fransman scoorde eerder deze maand drie treffers in 7 minuten tijd tegen Real Valladolid en maakte er ook drie in de bekerzege op FC Barcelona (0-4).

Tekst gaat verder onder de eerste, tweede en derde goal van Benzema.

Behalve Benzema scoorde ook Rodrygo voor Real. Hij maakte de vierde goal. Namens Almeria troffen Lazaro en Lucas Robertone doel. Zij zorgden voor respectievelijk de 3-1 en de 4-2, maar in gevaar kwam geen Real geen moment.

Nu Barcelona

Barcelona kan vanaf 21.00 uur het gat met nummer twee Real Madrid weer vergroten tot 11 punten. De ploeg van trainer Xavi Hernandez neemt het in Camp Nou op tegen Real Betis. Na vanavond staan er nog zes speelrondes op de rol.