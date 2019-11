Ook Leerdam kiest voor Suriname

De middenvelder, die vorige week kampioen van Amerika werd met Seattle Sounders, heeft een sterke band met Suriname. Leerdam is zelf geboren in Paramaribo en zijn vrouw is ook uit Suriname afkomstig. De FIFA stelt als voorwaarde dat er een duidelijke familieband moet zijn tussen Suriname en de kandidaat-international.

Ten minste één van de grootouders moet de Surinaamse nationaliteit hebben (gehad). Door een zakenpaspoort kunnen de Surinaams-Nederlandse spelers voor Suriname spelen zonder hun Nederlandse nationaliteit in te hoeven leveren.

