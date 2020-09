Frank de Boer nieuwe bondscoach

Het jaar erna staat in de herfst het WK 2022 in Qatar op het programma. Logischerwijs zal er na het EK 2021 een evaluatiemoment plaatsvinden en wanneer beide partijen met elkaar door willen, zal De Boer ook met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar gaan.

Presentatie

De KNVB gaat de inhoud van het overleg zo snel mogelijk in een contract vastleggen, waarna er spoedig getekend kan worden. Het is de bedoeling dat De Boer dan eind deze week of uiterlijk begin volgende week gepresenteerd wordt. De vrijdag daarop zal hij zijn eerste selectie bekendmaken voor de interlands tegen Mexico (oefen), Bosnië-Herzogovina en Italië (allebei voor de Nations League) een week later.

Frank de Boer zit Ronaldo dwars tijdens de na strafschoppen verloren halve finale tegen Brazilië op het WK 1998. Ⓒ ANP/HH

Van de drie kandidaten die de KNVB op het oog had voor de opvolging van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman, was Frank de Boer uiteindelijk de enige die overbleef na de gevolgde sollicitatieprocedure. Frank Rijkaard wilde niet terugkeren in de voetballerij en Peter Bosz gaf er de voorkeur aan om zijn contract bij Bayer Leverkusen tot medio 2022 te respecteren.

Zittende technische staf

De KNVB zou graag willen dat De Boer doorgaat met de zittende technische staf met onder anderen Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks, maar de voetbalbond heeft ook al Ruud van Nistelrooy voor het EK 2021 vastgelegd.

De Boer heeft met 112 interlands als speler een enorme staat van dienst bij het Nederlands elftal. Ook na zijn spelerscarrière was hij al eens actief voor Oranje. Tijdens het WK 2010 was de oud-verdediger een van de assistenten van bondscoach Bert van Marwijk, die Nederland naar een finaleplaats loodste in Zuid-Afrika.

Successen met Ajax

Als zelfstandig trainer vierde De Boer grote successen met Ajax, met wie hij tussen 2011 en 2014 vier keer landskampioen werd. Na het mislukte seizoen 2015/’16, waarin de Amsterdammers op de slotdag van de Eredivisie het kampioenschap verspeelden aan PSV, vertrok De Boer voor het eerst naar het buitenland.

Avonturen bij Internazionale en Crystal Palace duurden slechts enkele maanden en verliepen uitermate teleurstellend. Eind 2018 koos De Boer verrassend voor een Amerikaanse uitdaging bij Atlanta United. In zijn eerste seizoen in de Major League Soccer eindigde de club als tweede, waarna het strandde in de halve finale van de play-offs. Wel won De Boer de Campeones Cup en Amerikaanse beker.

In zijn tweede jaar verloor De Boer met Atlanta United alle groepsduels in het MLS Is Back-toernooi, waarna kort daarna zijn vertrek volgde. Overigens zakte Atlanta na De Boer nog veel verder weg en staat inmiddels op de 23e plaats van de ranglijst met 26 ploegen.