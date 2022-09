Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtsback van Ajax hoopt dat Van Gaal tegen Rangers de oude Devyne heeft teruggezien Rensch: ’Natuurlijk WK in achterhoofd’

Door Mike Verweij

Devyne Rensch strijdt om de bal met Ryan Kent van Rangers FC. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Na de klinkende zege van Ajax op Rangers FC (4-0) ging de meeste aandacht vanzelfsprekend uit naar man van de wedstrijd Mo Kudus, ex-Rangers-speler Calvin Bassey, de eveneens uitblinkende Kenneth Taylor en de maker van de openingstreffer, Edson Alvarez. Maar in de catacomben stond ook Devyne Rensch te stralen. „Natuurlijk heb ik het WK in mijn achterhoofd. Daar wil ik graag bij zijn”, zei hij na zijn puike prestatie. „Daarom is het belangrijk dat ik bij Ajax presteer. Of de timing van deze wedstrijd goed is? Dat kun je wel zeggen, ja.”