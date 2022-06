Premium Het beste van De Telegraaf

Deen fysiek niet meer in staat taken van technisch directeur uit te voeren Onzekerheid bij Feyenoord over Frank Arnesen

Marcel van der Kraan

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord

ROTTERDAM - Feyenoord weet nog niet hoeveel maanden Frank Arnesen is uitgeschakeld of op welk moment de technisch-directeur zijn werk zou kunnen hervatten. De Deense oud-prof heeft met onmiddellijke ingang zijn taken moeten neerleggen. Zijn gezondheid is een bron van zorg.