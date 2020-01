Nieuwe trainer Setién van FC Barcelona wil ’alles winnen’

„Ik wil met deze ploeg alles winnen wat er te winnen valt”, betoogde de 61-jarige Spanjaard, die dinsdagochtend zijn eerste training leidde. „De beste manier om te winnen, is goed te spelen. Dat vormt met deze spelersgroep absoluut geen probleem.”

Setién ondertekende in Camp Nou een contract tot medio 2022. Barcelona maakte maandagavond het ontslag van Ernesto Valverde bekend waarna de Spaanse kampioen kort daarna ook de naam van de nieuwe trainer onthulde. De clubleiding was ook in gesprek met de oud-spelers Xavi en Ronald Koeman, maar voor beide trainers kwam een overstap naar Barcelona nu niet op een goed moment.

Setién was de afgelopen twee seizoenen redelijk succesvol met Real Betis. Hij heeft echter in de absolute top nog weinig ervaring. „In mijn stoutste dromen had ik niet kunnen bedenken dat ik ooit trainer van Barcelona zou zijn”, sprak hij veelbetekenend.

