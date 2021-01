Zwak verdedigend sc Heerenveen keihard afgestraft door Fortuna Sittard

Bij sc Heerenveen debuteerde Siem de Jong direct met een basisplaats. De zesvoudig Oranje-international is na een avontuur in de VS weer terug op de Nederlandse velden en hoopt Heerenveen een boost te kunnen geven. De Friezen kennen namelijk een moeilijke periode en wisten de afgelopen zeven duels niet te winnen. Tot overmaat van ramp hield het coronavirus afgelopen week ook nog huis bij sc Heerenveen. Onder andere trainer Johnny Jansen testte positief op het virus en was er daarom zondagmiddag niet bij.

Bij Fortuna Sittard was de stemming voor aanvang van het duel een stuk positiever. De Limburgers zijn namelijk bezig aan een uitstekende reeks en pakten voor de winterstop tien punten uit de laatste vier wedstrijden.

Verdediging Heerenveen slaapt

Na amper een kwartier voetballen verzuimde Henk Veerman om de thuisploeg op voorsprong te zetten. Na een mooie aanval kopte de Volendammer naast. Het bleek de enige grote kans van de eerste helft voor de thuisploeg.

Siem de Jong maakte na een Amerikaans avontuur zondagmiddag zijn rentree in de Eredivisie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Aan de andere kant was het vijf minuten later wel raak. Ben Rienstra opende tegen zijn oude club de score en zette Fortuna op een 0-1voorsprong. Het was de eerste goal voor Rienstra in het shirt van de Limburgers. Vier minuten later was het weer raak voor de bezoekers. George Cox verdubbelde de voorsprong nadat de verdediging van sc Heerenveen leek te slapen. Cox kon nadat hij het strafschopgebied binnenkwam vrij inkoppen.

Voor de Friezen ging de middag van kwaad tot erger. Een matige vrije trap van Fortuna leidde toch tot een goal door wederom geklungel in de verdediging van Heerenveen. Doelman Erwin Mulder en Pawel Boschniewicz liepen elkaar in de weg waarna de bal bij Zian Flemming belandde die fraai binnenschoot: 0-3.

Fortuna controleert

Heerenveen mocht van geluk spreken dat het tien minuten na rust niet nog verder in de problemen kwam. De zoveelste onwaarschijnlijke fout in het eigen strafschopgebied werd dit keer niet afgestraft door de bezoekers. Joey Veerman speelde de bal in de voeten van Nélson Semedo, maar hij kon niet profiteren van de misser van Veerman en schoot op de paal. Twintig minuten voor tijd liet Heerenveen met een schitterende aanval toch nog even zien dat het prima kan voetballen. Henk Veerman deed iets terug namens de thuisploeg: 1-3. Maar verder liet de ploeg van Sjors Ultee het niet meer komen. Fortuna controleerde vrijwel de hele wedstrijd en heeft de goede reeks van voor de winterstop een perfect vervolg gegeven.