Eigen videoserie scoort op Instagram

„Televisie zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan, maar dit is wel een eigentijdse vorm van storytelling. En ik denk ook dat dit in de toekomst een extra inkomstenbron kan worden voor veel sporters.”

Kramer is hiermee de eerste schaatser die op eigen initiatief video’s van hoge kwaliteit deelt met zijn achterban. Het best bekeken filmpje publiceerde hij vlak na zijn fietsongeluk in Inzell, twee maanden geleden. Daarbij nam hij de kijkers mee naar het ziekenhuis, ging hij onder de mri-scan en vertelde hij over de complicaties. Het leverde uniek beeldmateriaal én bijna 150.000 kijkers op. „Er zitten sowieso nog zes nieuwe afleveringen aan te komen.”

