Engelse grootmacht trekt hard aan succestrainer Manchester United kan Erik ten Hag voor ruim twee miljoen euro oppikken bij Ajax

Door Mike Verweij

Erik ten Hag kan voor ruim 2 miljoen worden opgepikt bij Ajax. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met de kapiteins Marc Overmars en Erik ten Hag koerste Ajax in één rechte lijn op de landstitel af. Met de veertig miljoen euro die dat landskampioenschap oplevert, zou in alle rust aan een nieuwe selectie voor komend seizoen worden gebouwd. Maar Ajax raakte op drift en vaart inmiddels in dichte mist.