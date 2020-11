Wat is het geheim van supermens Georginio Wijnaldum?

Aanvoerder Georginio Wijnaldum viert zijn winnende treffer tegen Polen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Georginio Wijnaldum lijkt de supermens onder de spelers van het Nederlands elftal te zijn. Niemand blijft zo fit en sterk als de huidige aanvoerder van Oranje. Hij is 30 jaar, maar presteert in de Nations League, de Champions League, de Premier League en tel er nog een paar bekercompetities in Engeland bij op. Wat is zijn geheim?