Fluitconcert doet Onana geen pijn: ’Het boeit me geen zak’

Vlak voor rust ging de doelman in de fout, waardoor Joeri de Kamps met een heerlijke knal Sparta op een 0-1 voorsprong schoot. „Ik wilde Ryan aanspelen, maar dat was de verkeerde keuze. Dat hoort erbij, het is aan mij om te leren van mijn fouten. Het is alleen maar een gevoel van de mensen dat ik minder ben. Het hoort bij het leven, je kan niet altijd winnen. Dit soort fouten zijn nodig om sterker te worden”, aldus Onana voor de camera van ESPN.

Onana kon daarna op een fluitconcert rekenen, maar dat raakt de international van Kameroen naar eigen zeggen niet. „Het boeit me geen zak, ik weet wat ik voor deze club heb gedaan. Ze kunnen zingen, ze kunnen huilen, het boeit me niet. Ik ben hier nog een paar weken en daarin zullen mensen kritisch zijn. Dat hoort erbij.”

De goalie gaf even later wel toe dat hij betere tijden heeft gekend onder de lat in Amsterdam. „Ik ben inderdaad niet in mijn allerbeste vorm, maar als jullie daar over willen praten: ga je gang. Jullie mogen zeggen wat je wilt, ik houd nog steeds van jullie.’’