Zlatan bekritiseert politiek activisme LeBron James

Viervoudig NBA-kampioen James, die Ibrahimovic omschreef als een fenomenale basketbalspeler, is één van de sporters die zich regelmatig uitspreekt tegen raciale onrechtvaardigheid en politiegeweld in de Verenigde Staten.

„Ik mag hem (Lebron James, red.) erg graag. Hij is fenomenaal, maar ik hou er niet van als mensen met een bepaalde status over politiek praten. Doe waar je goed in bent”, vertelde Ibrahimovic aan de UEFA en Discovery + in Zweden.

LeBron James Ⓒ AFP

„Ik speel voetbal omdat ik de beste voetballer ben, ik ben geen politicus. Als ik politicus zou zijn geweest, dan zou ik de politiek in gaan”, aldus de 39-jarige vedette van AC Milan. „Dit is de eerste fout die beroemde mensen maken als ze beroemd worden. Ik vind het beter om bepaalde onderwerpen te vermijden en te doen waar je goed in bent, anders riskeer je om iets verkeerds te doen.”