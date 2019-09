Ajax’ grinta: ’Latijns-Amerikaans gif’

Nicolas Tagliafico is één van de belangrijke aanjagers bij Ajax. Ⓒ BSR Agency

Luis Suarez bracht het Latijns-Amerikaanse gif van 2007 tot 2011 al met zich mee naar Ajax. Maar in de seizoenen daarna lag de focus in de zoektocht naar spelers meer op Scandinavië. „Een paar jaar geleden is er vanuit de scouting weer iets meer ingezet op de landen in Zuid- en Midden-Amerika”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars, die benadrukt dat het voor een trainer belangrijk is om Latijns gif – grinta – in zijn selectie te hebben.