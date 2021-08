Woedende Rick Karsdorp wordt van het veld gestuurd in bizar oefenduel met vier rode kaarten

In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht en ook het eerste kwartier in de tweede helft verliep doodnormaal. Op het moment dat Real Betis met 3-2 voorkwam sloeg de vlam echter compleet in de pan. Álex Moreno zette de Spanjaarden op voorsprong, maar maakte hierbij hands. De scheidsrechter had dit niet gezien en aangezien er geen VAR was, kon het moment niet worden teruggekeken. De goal bleef dus staan.

Dit schoot bij Lorenzo Pellegrini compleet in het verkeerde keelgat en de aanvoerder uitte zijn frustratie bij de scheidsrechter. Die was hier echter niet van gediend en stuurde hem met zijn tweede gele kaart naar de kleedkamer. Ondertussen mengde ook Roma-coach Mourinho zich in de discussie. Hij stormde het veld op wat hem een rode prent en dus een enkeltje naar de tribune opleverde.

Zeven minuten later was het weer raak. Gianluca Mancini ontving ook zijn tweede gele prent en kon net als Pellegrini en Mourinho vertrekken. Na dit akkefietje bleek de gifbeker voor de Italianen nog steeds niet leeg. Na een onbesuisde tackle vol frustratie moest ook Karsdorp de kleedkamer opzoeken. De Nederlander had al een prent op zak en wachtte de beslissing van de scheidsrechter niet eens af, maar liep al van het veld nog voordat er een kaart was getrokken.

Tegen acht man van Roma wist Real Betis nog twee keer te scoren. De Spanjaarden wonnen uiteindelijk met 5-2.