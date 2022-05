Ronaldo en ManUtd-fans hebben duidelijke boodschap voor Ten Hag

De boodschap voor nieuwe trainer Erik ten Hag was maandag in ieder geval duidelijk. „Ik ben nog niet klaar”, stelde Ronaldo na afloop van de 3-0 overwinning van United op Brentford met een glimlach, terwijl hij tijdens zijn ereronde werd gevolgd door een televisiecamera.

In Engeland is vrijwel elke voetbalkenner het erover eens dat Ten Hag bij United moet renoveren. The Red Devils doen al jaren niet meer mee om de landstitel en ook dit seizoen vormt de recordkampioen geen bedreiging voor Manchester City en Liverpool, die de komende weken uitmaken wie de Premier League gaat winnen. De club staat op de teleurstellende zesde plaats, met een achterstand van respectievelijk 25 en 24 punten op de twee titelkandidaten.

Magische grens

Hoewel de vorm van Ronaldo schommelt, is hij in Engeland in ieder geval weer ouderwets op schot in zijn eerste seizoen bij zijn oude club. Met zijn doelpunt tegen de nummer veertien Brentford tilde Ronaldo zijn seizoenstotaal naar dertig doelpunten, inclusief interlandtreffers. Het was alweer het dertiende (!) seizoen op rij dat hij die magische grens slechtte.

Supporters

Ook de supporters van United lijken nog helemaal te geloven in CR7. Zij stemden bij de Speler van de Maand-verkiezing massaal voor Ronaldo. Dankzij vijf doelpunten in vier duels en maar liefst 74 procent van de stemmen ging de voetballer voor de tweede maand op een rij aan de haal met de clubprijs. David de Gea (21 procent) en Nemanja Matic (5 procent) kwamen niet eens in de buurt.

