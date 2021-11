Max Verstappen start vanaf derde positie in GP van Mexico

De kwalificatie in Mexico-Stad werd ontsierd door een enorme klapper van Lance Stroll in Q1. De eerste sessie was nog geen zes minuten onderweg, toen de 23-jarige coureur spinde bij het uitkomen van de laatste bocht en vervolgens crashte. Na een oponthoud van ruim twintig minuten werd de kwalificatie weer hervat en stond er nog 10 minuten en 58 seconden op de klok.

Verstappen leek lang de snelste tijd in Q1 neer te zetten, maar in het slot doken eerst Charles Leclerc en vervolgens ook Bottas nog onder de tijd van de Nederlander. Naast Stroll viel in Q1 het doek voor Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin en Mick Schumacher.

Door de flinke vertraging in Q1 begonnen de overgebleven coureurs later dan gepland aan Q2, en dat deden alle mannen op mediumbanden. Verstappen kwam aan het eind van Q2 (evenals Esteban Ocon en Yuki Tsunoda) op softs naar buiten. Antonio Giovinazzi, Ocon, Kimi Räikkönen, George Russell en Sebastian Vettel slaagden er niet in zich voor Q3 te plaatsen. Lewis Hamilton deed dat als snelste wél, voor Verstappen. Alle top 10-coureurs starten zondag op mediums, met uitzondering van Tsunoda. De Japanner begint op softbanden.

Verstappen staat bovenaan in de strijd om de wereldtitel, met een voorsprong van twaalf punten op zijn eerste achtervolger, Hamilton. Het gat naar de nummer 3 is aanzienlijk. Bottas staat liefst 90,5 punt achter op zijn ploeggenoot Hamilton. De Grand Prix van Mexico, de achttiende race van dit wereldkampioenschap, begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

