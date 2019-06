Marianne Vos naar ziekenhuis na crash

„In de voorbereiding op de tweede tussensprint ging de snelheid omhoog. Voor mij was er harde een val vanwege een put in de weg. Ik kon die niet meer ontwijken. Ik ben hard op mijn hoofd gevallen en heb er behalve een snee en schrammen niet veel aan overgehouden”, meldt ze zelf op de website van haar team CCC-Liv.

Vos moest vooral behandeld worden aan de plek haar hoofd. „Heel erg jammer, ik ben er behoorlijk door aangeslagen, want ik zat zo goed in koers. Maar ook na een val gaat de koers door. Helaas is dat zonder mij.”

Bekijk ook: Vrees voor beenbreuk na zware val Froome

Bekijk ook: Dumoulin wil zichzelf verbazen in tijdrit