Xavi: ’Ik wil heel graag terug naar huis’

„Ik wil heel graag terug naar huis”, zei Xavi tegen de Spaanse krant Mundo Deportivo, na het gelijkspel van Al Sadd tegen Al Duhail (3-3). „Maar eerst moeten de clubs het eens zien te worden.”

FC Barcelona ziet in Xavi de ideale opvolger van de vorige week ontslagen Ronald Koeman. Een delegatie van de Spaanse clubleiding is deze week naar Doha gekomen om te onderhandelen met Al Sadd. Met Xavi is alles al rond, maar de club wil de Spanjaard niet zomaar laten gaan.

Xavi wil wel graag de overstap maken. „Ik heb een contract, maar daar zit een clausule in. Daar moeten ze dan wel akkoord mee gaan”, zegt Xavi. „Ik sta er heel positief in. Ik denk dat het een kwestie van uren, misschien enkele dagen is. Ze weten hoe ik er in sta, hopelijk kan dat gerealiseerd worden. Barcelona heeft geen Messias nodig, maar iemand die voor positivisme zorgt en er weer een hechte groep van maakt. Het gaat om samenwerken en alle neuzen dezelfde kant op hebben.”