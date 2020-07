Verraste Marquez: ’Mijn lichaam zei stop’

„Mijn gevoel zei me dat ik terug naar Jerez moest gaan en moest gaan rijden. Daarna zei mijn gevoel echter ook dat ik moest stoppen. Ik zal goed slapen, want ik heb het geprobeerd en nu weet ik dat het niet mogelijk was.”

Push-ups

Marquez zorgde binnen en buiten de motorsportwereld voor verbazing door nog geen week na zijn zware crash bij de Grand Prix van Spanje, ook in Jerez, meteen alweer op het circuit te verschijnen. Afgelopen dinsdag onderging hij nog een operatie aan zijn gebroken bovenarm. Twee dagen later kreeg de Honda-rijder toestemming van zijn artsen om direct alweer mee te doen aan de tweede Grand Prix van het seizoen, onder meer nadat hij veertig push-ups had gemaakt met behulp van zijn gehavende arm.

Bekijk ook: Tegenvaller voor Marc Marquez

Marquez sloeg de twee vrije trainingen van vrijdag over, om zijn gebroken arm nog wat rust te geven. Zaterdag ging Marquez wel de baan op voor de trainingen. Hij gaf in de eerste sessie 1,3 seconde toe op de snelste coureur, in de tweede sessie zat de Spanjaard binnen een seconde van de beste tijd. De pijn bleek echter te heftig om te gaan racen.

Passie

„Ik was een beetje verrast dat het me aanvankelijk nog goed afging”, bekende Marquez. „Ik kreeg bij het begin van de eerste kwalificatie echter veel pijn in mijn elleboog, niet in het bot. Mijn lichaam zei op dat moment gewoon: stop. Als je een sportman bent en je hebt een passie, dan ga je er gewoon voor. En dat heb ik gedaan.”

Teambaas Alberto Puig toonde begrip voor de geldingsdrang bij Marquez . „Een kampioen kan niet thuisblijven als hij denkt dat er ook maar een geringe kans is om van start te gaan.”