Slechte start voor ADO Den Haag vol debutanten

Maar liefst zeven debutanten had de zelf ook debuterende Rankovic opgesteld. Van het geroutineerde ADO Den Haag van vorig seizoen was vrijwel niets meer over in Almelo. Spits Michiel Kramer is een van de weinige oudjes die de verjongingskuur heeft doorstaan. Bekende gezichten als Tom Beugelsdijk, Lex Immers en Erik Falkenburg moesten deze zomer het veld ruimen, maar beter is het er nog niet op geworden. De jonkies hadden alle moeite om de bal in de ploeg te houden en ADO kon offensief niet veel brengen. Kramer voerde in Almelo een eenzame strijd in de punt van de aanval.

Met een degelijke organisatie hield ADO nog wel een tijd stand tegen Heracles, dat domineerde, maar lange tijd te weinig met het veldoverwicht deed. De meeste dreiging ging uit van Silvester van der Water, die met zijn dribbels heel wat doelgevaar stichtte, maar slordig in de eindpass en afwerking was.

Heracles viert de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Heracles is na het vertrek van topschutter Cyriel Dessers nog op zoek naar de juiste invulling van de spitspositie. Tegen ADO mocht Adrian Szöke op die plek beginnen en moest de beoogde nieuwe nummer negen Sinan Bakis aanvankelijk vanaf de bank toekijken. Later in de wedstrijd kwam Bakis alsnog in de ploeg en hij maakte een goede indruk.

Het duurde tot de 49e minuut totdat Heracles het overwicht eindelijk in een doelpunt wist uit te drukken. Rai Vloet torende hoog boven zijn tegenstander uit en kopte de 1-0 tegen het net. Na een snelle uitbraak was het Van der Water die uiteindelijk voor de beslissende 2-0 zou zorgen. In de slotfase moest ADO verder met tien man, omdat ex-Ajacied Boy Kemper een tweede gele kaart kreeg.

