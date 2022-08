Premium Het beste van De Telegraaf

Letschert doet jaar na snelle wissel zijn verhaal: 'Mijn dochter belandde in het ziekenhuis'

Timo Letschert wordt vervangen uit bij FC Twente.

ALKMAAR - Een jaar na zijn pijnlijke wissel bij FC Twente en een dag na de ontbinding van zijn contract doet Timo Letschert (29) eindelijk zijn verhaal over het mislukte huwelijk met AZ. De verdediger presteerde op 23 september 2021 in Enschede ondermaats, werd na twintig minuten naar de kant gehaald en verliet de Grolsch Veste apart van zijn medespelers. Eén en één was twee voor de buitenwacht, die het vaatje buskruit nog kende uit zijn FC Groningen- en FC Utrecht-tijd en concludeerde dat Letschert wel weer zou zijn ontploft. Maar het tegendeel is waar. „Ik zat er door mijn privé-situatie doorheen”, aldus Letschert.