Eljero Elia stevent af op Turks kampioenschap

Elia gaf de gasten in de 90e minuut de genadeklap met een fraaie treffer, nadat hij kort daarvoor was ingevallen. De 33-jarige vleugelspits, die Feyenoord in 2017 inruilde voor een groot Turks avontuur, gaat een sensationele slotfase van het Turkse seizoen tegemoet. Daarnaast staat hij met zijn club ook met één been in de kwartfinale van de Europa League. Daarin moet hij het nog opnemen tegen FC Kopenhagen.

De uitwedstrijd tegen Antalyaspor gold als een grote hindernis in de race om de titel. Het gat met nummer twee Trabzonspor is nu vijf punten, al heeft de club van Elia een wedstrijd meer gespeeld.

De traditionele topclubs staan op grote afstand. Galatasaray staat vierde met 11 punten achterstand, Besiktas vijfde (13 punten achter) en Fenerbahce zesde (14 punten achter).

Elia toont in deze fase van het seizoen karakter, omdat hij door een enkelblessure afgelopen week niet helemaal fit was. De Nederlander vertelde zijn trainer Okan Buruk (oud-speler van het Italiaanse Inter, Galatasaray en Besiktas) dat hij toch op de bank wilde plaats nemen en alles zou geven als de ploeg hem nodig had. De coach beloonde die instelling met een invalbeurt en in recordtijd vond Elia het net.

Na afloop verscheen hij voor elke camera bij de Turkse tv-stations en moest hij vertellen over zijn doelpunt en de wijze waarop Basaksehir op het kampioenschap afstevent. Elia: „Dit is zo fantastisch om mee te maken voor de ogen van heel Turkije. Ik kwam net terug van een enkelblessure en ben zo blij voor de club en het elftal met deze belangrijke overwinning.”

Voor Elia is het niet ongunstig dat hij in deze periode laat zien waartoe hij in grote wedstrijden en in een zware competitie nog steeds in staat is. Zijn contract loopt af deze zomer en er is vanuit meerdere landen in Europa serieuze belangstelling voor hem.

In Nederland willen ADO Den Haag en FC Twente hem graag inlijven, maar de concurrentie vanuit Duitsland en Engeland wordt steeds groter. In die landen zal financieel ook meer mogelijk zijn.