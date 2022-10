Voormalig trainer Pim van de Meent (84) overleden

Van de Meent stond in het verleden aan het roer bij ADO Den Haag, MVV, De Graafschap, NEC, PEC Zwolle en FC Amsterdam. Met zowel NEC (in 1983) als ADO (in 1987) bereikte de oud-voetballer van onder meer Holland Sport en DOS de finale van de KNVB-beker. Beide keren bleek Ajax te sterk.

FC Amsterdam

Met FC Amsterdam eindigde Van de Meent 48 jaar geleden als vijfde in de Eredivisie. FC Amsterdam, met onder anderen Jan Jongbloed en Gerard van der Lem, mocht Europa in en haalde de kwartfinales van de UEFA Cup, nadat onder meer Internazionale was gestuit.

Barcelona

Ook met NEC bereikte de trainer Europees voetbal. Dat was in het jaar de bekerfinale werd bereikt, maar opvallend genoeg ook degradatie niet kon worden afgewend. Na winst in de eerste ronde op SK Brann nam NEC het op tegen het Barcelona van onder anderen Diego Maradona. De thuisclub kwam in De Goffert met 2-0 voor, maar verloor met 3-2. Ook de return in Spanje ging verloren. Maradona ontbrak vanwege een blessure in die duels.