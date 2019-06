Barney: ’Laatste keer Australië wordt emotioneel’

’Barney’ doet de World Series of Darts aan in Brisbane, Melbourne en Hamilton. De Nederlander zal zijn degens kruisen met onder anderen Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright en Rob Cross.

De dartslegende stopt na het WK darten en kijkt ernaar uit om nog eenmaal voor de fans in Oceanië te spelen. Maar het wordt ook zwaar. „Voor de laatste keer daar voor de PDC, dat gaat emotioneel worden. Ik hou van de fans daar en kan dan ook niet wachten om wat te laten zien”, zegt op tegen de site van de dartsbond.

Triest

Van Barneveld vervolgt: „Natuurlijk is het triest om afscheid te nemen van de fans, maar het is ook geweldig om de walk-ons te doen en goede resultaten op het bord te zetten. De World Series zijn altijd geweldig omdat we zo de sport wereldwijd kunnen promoten en een show voor fans van over de hele wereld kunnen geven.”

„Zodoende krijgt men uit Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Duitsland de kans om hun favoriete speler te zien en dat is erg belangrijk. Ook voor ons darters is het mooi; we reizen de hele wereld over en spelen op geweldige locaties voor een fantastisch publiek.”