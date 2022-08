’Zorgen om in rolstoel gespotte Mike Tyson’

De 56-jarige Tyson, die wordt gezien als een van de beste zwaargewichten aller tijden, kampt naar verluidt met ernstige rugklachten. Zenuwpijnen om precies te zijn. Twee jaar geleden speelde het euvel ook al op en lag de Amerikaan enkele weken horizontaal op bed.

Eerder deze maand werd Tyson ook al met een wandelstok gezien in New York. TMZ meldt dat een persoon in de omgeving van de oud-vechter heeft verklaard dat het ’niets ernstigs’ betreft. Het is gewoon iets waar een oud-topsporter als Mike zo af en toe mee te maken heeft.”

Toch is niet iedereen er gerust op. Zeker niet nadat Tyson recent vertelde dat hij het einde voelt naderen. „Allemaal gaan we op een dag dood. Als ik tegenwoordig in de spiegel kijk en mijn gezicht zie, denk ik: wow, mijn houdbaarheidsdatum komt heel snel dichterbij.”

Tyson stapte als profbokser 58 keer de ring in en liep vijftig keer als winnaar de touwen uit. Maar liefst 44 van zijn overwinningen kwamen tot stand via knock-out. Het leverde hem de bijnaam ’Baddest Man on the Planet’ op.

Al op zijn 20e kroonde Tyson zich tot kampioen in het zwaargewicht. Daarmee werd hij de jongste titelhouder in de geschiedenis van de divisie. Een record dat nog steeds staat.

Tyson zat tussen 1992 en 1995 vast vanwege verkrachting. In 1997 werd hij wereldnieuws toen hij tijdens een gevecht een hap nam uit het oor van tegenstander Evander Holyfield. Na zijn carrière raakte Tyson verslaafd aan drugs. Inmiddels is hij al jaren clean en lijkt hij in vrijwel niets meer op de beruchte vechtersbaas die hij ooit was. „Die versie van mij is gestorven, al ging het niet makkelijk. Hij wilde niet opgeven. Hij vocht, schreeuwde en huilde tot hij stierf.”