Ook Man United en Newcastle azen nog op Feyenoorder Malacia

Bij de twee Britse topclubs is echter meer tijd nodig om tot zaken te komen. Dat is ook de reden dat Feyenoord niet overhaast tot een akkoord hoeft te komen met Olympique Lyon, zolang de gewenste transfersom (tussen de 15 en 20 miljoen euro) niet op tafel ligt. Manchester United wil in opdracht van Erik ten Hag eerst de grote aankoop van Frenkie de Jong in orde hebben voordat spelers op andere posities worden aangetrokken.

Dat houdt een risico in, maar voor Ten Hag is het belangrijk om eerst een regisseur voor zijn United-elftal in huis te halen. Manchester United en Newcastle hebben allebei de ontwikkeling van Malacia op de voet gevolgd en de scouting is enthousiast over de kwaliteiten van de speler.

Wijnaldum-traject

In het geval van Manchester United heeft Malacia niet de zekerheid dat hij altijd zal spelen, omdat de club ook Engels international Luke Shaw in huis heeft en die speelde in het afgelopen seizoen 55 wedstrijden (47 voor zijn club en 8 voor Engeland). Shaw is echter een ander type verdediger en Ten Hag wil veel meer op de helft van de tegenstander gaan spelen. Shaw pakt bovendien veel gele kaarten, afgelopen seizoen 13 stuks.

De zekerheid van elke week een basisplaats bij Olympique Lyon, waar Peter Bosz alles weet van Malacia, zou voor de speler een belangrijke factor kunnen zijn om toch voor Frankrijk te kiezen.

Het traject Newcastle is eerder door Gini Wijnaldum gevolgd. Vanuit de Nederlandse competitie was Newcastle een goede eerste stap in het Engelse voetbal. Een jaar later maakte de oud-Feyenoorder de overstap naar Liverpool en groeide hij uit tot een Europese topvoetballer.